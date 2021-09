Eine wachsende Zahl Jugendlicher im Bezirk entscheidet sich für eine Lehre. „Es etablieren sich immer mehr Lehrberufe in Österreich. Mittlerweile kann man sich zwischen über 200 Lehrberufen entscheiden“, macht Mödlings Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller deutlich. Als allzeit beliebt stellen sich immer noch die Lehrstellen zum Einzelhandels- und Bürokaufmann bzw. -frau heraus. „Das waren schon immer die Klassiker und ich denke auch, dass dies auch weiterhin so bleiben wird.“

Der besondere Reiz an einer Lehre dürfte unter anderem auch der Karriereweg sein, meint Lautermüller. „Man beginnt in den meisten Fällen mit 15 Jahren, macht seinen Lehrabschluss, viele entscheiden sich dann noch für die Meisterprüfung und machen sich selbstständig mit ihrem eigenen oder dem Familienbetrieb, welchen sie übernehmen.“

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht bildet selbst in seinem gleichnamigen Schlossereibetrieb in Perchtoldsdorf Lehrlinge aus. „Das beste an einer Lehre ist meiner Meinung nach, dass man schon in sehr jungen Jahren ins Berufsleben einsteigt und somit auch Ahnung davon bekommt. Mittlerweile hat man durch die Lehre mit Matura auch noch eine erweiterte Ausbildungsmöglichkeit.“

Für die Praxis entschieden

Erst im vergangenen Jahr durfte Fürndraht einem weiteren Lehrling sein Lehrabschlusszeugnis überreichen - und dieses sogar mit Auszeichnung. Patrick Loob aus Perchtoldsdorf ist seit letztem Jahr ausgelernter Metall- und Blechbearbeitungstechniker. „Mir war schon, bevor ich mich für die Lehre entschieden habe, klar, dass ich später auf jeden Fall mit Metall arbeiten möchte. Nach zwei Jahren an der HTL habe ich die Schule abgebrochen und mich für die Lehre entschieden“, erzählt Loob. Die Möglichkeit, jeden Tag während der Lehrzeit seinen Wissensstand zu erweitern war für den 21-Jährigen einer der schönsten Aspekte.

„Ich habe so viel dazugelernt, dafür bin ich allen sehr dankbar.“ Ein Lehrabschluss ist Loob aber nicht genug. Nach dem Bundesheer beginnt er eine Lehre zum Mechatronik- und Automatisierungstechniker inklusive Matura. „Jetzt ist man noch jung, da geht das alles noch gut.“ Sein großer Traum: „Mich irgendwann mit meinem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen, in welches ich dann meine Erfahrungen aus beiden Lehren einfließen lassen kann.“

„Man gewinnt viel mehr Erfahrung“

Mitten in seiner Lehrzeit befindet sich derzeit er 19-jährige Alexander Genswein. Drei Jahre verbringt er schon mit Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident und Hinterbrühls „Höldrichsmühle“-Chef Erich Moser in seiner Lehrausbildung zum Gastronomiefachmann. „Meine große Leidenschaft fürs Kochen hat mich dazu gebracht. Ich habe zuerst die HLA Baden besucht, aber relativ rasch festgestellt, dass mir hier die Praxis fehlt. Man gewinnt durch eine Lehre so viel mehr Erfahrung in der Berufswelt. Ich traue mir zu sagen, dass viele 16-Jährige keine Ahnung vom richtigen Arbeiten haben.“

Wie viele andere Kollegen in der Gastronomie träumt auch Genswein von einem eigenen Restaurant und auch von einem möglichen Auslandsaufenthalt.

Moser ist besonders stolz auf seine mittlerweile acht Lehrlinge. „Die Lehrlingsausbildung hat in unserem Betrieb Tradition. Es ist schön, junge Menschen in ihrem Lehrberuf aufblühen zu sehen und sie dabei zu unterstützen. Eine Lehre steckt voller Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie ist keine Einbahnstraße.“ Auch nach bereits vielen Jahren der Lehrlingsausbildung ist Moser immer noch erstaunt, „wie schnell sie alle lernen“.

Anerkennung der Lehre wichtig

Ein wichtiger Punkt für den Höldrichsmühle-Chef ist die Anerkennung in der Gesellschaft. „Die Situation hat sich in den letzten Jahren schon gebessert, aber es muss weiterhin daran gearbeitet werden, eine Lehre mit jeglichen anderen Ausbildungsformen gleichzustellen.“

Gumpoldskirchen

Fachkräfte vor Ort. Die Klinger Holding, seit 1886 im Ort etabliert, hat nach 10-jähriger Pause 2019 wieder eine Werkstätte für Lehrlinge eröffnet. Yusuf Avci, Produktionsleiter bei Klinger Fluid Control, dem auch die Lehrwerkstätte unterstellt ist, erklärte: „Derzeit bilden wir neun Lehrlinge aus, zwei davon für unsere Schwesterfirma Klinger Dichtungstechnik. In unserer Werkstätte bilden wir alles Mechanische, wie die Zerspanungstechnik ab, bei der Schwesterfirma geht es dann mit Mechatronik und Elektrotechnik weiter.“

Derzeit ist ein Mädchen im Team, zwei Lehrstellen sind noch unbesetzt. Lehrherr Klaus Haasz sieht die Fachkräfteausbildung „als Garant für eine erfolgreiche Zukunft“.