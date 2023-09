Technische Hilfe für Prüflinge

Walter Heidusek, pensionierter Leiter der Abteilung Elektrotechnik am Flughafen Wien-Schwechat, hilft in seiner Pension ehrenamtlich jungen Lehrlingen bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in Elektrotechnik und Anlagentechnik. Zwei bis dreimal pro Jahr verbringt der 80-Jährige einen Vormittag in seiner alten Abteilung und erklärt den Prüflingen vor der Lehrabschlussprüfung die Funktion von Elektromotoren und anderen technischen Teilen: „Ich trainiere mit den Burschen und Mädchen ein wenig und übe, damit sie besser durch die Prüfung kommen. Das ist mein Hobby und macht mir großen Spaß. Die jungen Leute freuen sich über meine Unterstützung.“

Heidusek will mit seinem Engagement die in der Schule gelernte Theorie ein wenig veranschaulichen: „Wir schauen uns an, wie die Motoren und Fertigungsteile in der Praxis funktionieren und zusammenspielen. Das ist für das praktische Verständnis sehr wichtig.“

Heidusek vermittelt den Lehrlingen Praxis

Bei einem Übungsvormittag machten sich Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, Amtsleiter Harald Nirschl und Gemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, selbst ein Bild von der Unterstützung des rüstigen Gumpoldskirchners. Bis zu 60 Lehrlinge sind in den Werkstätten am Flughafen Wien tätig bzw. in Ausbildung und lernen ihr Handwerk von der Pike auf in sieben Ausbildungsfeldern. Der Weg führt von der Lehrwerkstätte in die Spezialwerkstätten und mitten hinein in den Arbeitsalltag, pro Jahr werden rund 20 Neulinge aufgenommen.

Köck war beeindruckt von Heiduseks Übungsboard mit Gleich- und Wechselstrom für die angehenden Prüflinge und schätzt den Gumpoldskirchner als „einen wichtigen Ausbildungs-Experten, wenn es um die Vermittlung von Feinheiten geht, die im Lehrplan keinen Platz hatten bzw. von den Lehrlingen bisher nicht mitgenommen wurden“.