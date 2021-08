Am Samstag gewann Lukas Weißhaidinger Bronze im Diskuswurf, auf den Tag genau 73 Jahre nachdem Speerwerferin Herma Bauma, von 1971 bis 1977 Leiterin des Bundessportzentrums Südstadt, Olympiasiegerin in London 1948 wurde.

Sie war die letzte „Südstadt-Leichtathletin“, die eine Olympische Medaille holte. Noelle Kliment, Geschäftsführerin des Bundessport- und Freizeitzentrum (BSFZ) Südstadt, verfolgte Weißhaidinger bei der tagtäglichen Arbeit für die Spiele, hat vor allem mit Trainer Gregor Högler regelmäßig Kontakt: „Wir pflegen sehr respektvollen und freundschaftlichen Umgang – das geht von Kleinigkeiten, wenn sie Werkzeug brauchen, um am Material zu arbeiten bis hin zu Notwendigkeiten. So wurden etwa die Schlösser zur Laufhalle, in der sich Weißhaidingers Krafttrainingsbereich befindet, getauscht: „Damit mit Corona nichts passieren kann. Da kommen jetzt nicht einmal meine Mitarbeiter rein, um zu putzen.“

„Wir wollen optimale Trainingsstätten bereitstellen, um den Weg zum sportlichen Erfolg zu ebnen.“ Noelle Kliment

Kliment selbst verfolge alle Österreicher, aber die BSFZ-Sportler ganz besonders. Für Weißhaidinger gab es vor seinem Wettkampf noch eine Nachricht: „Hau einen raus.“ Die Südstadt sei für die Sportler der Grundbaustein: „Wir wollen optimale Trainingsstätten bereitstellen, um den Weg zum sportlichen Erfolg zu ebnen.“

Die medaillenlosen Spiele von London 2012 sind erst neun Jahre her. Was sich seitdem im heimischen Sport änderte damit die Tokio-Podien möglich wurden? Die BSPEG (Bundessporteinrichtungen GesmbH) investiere laufend in eine Top-Infrastruktur. „Es braucht aber auch die Leute, die ein sportliches Verständnis mitbringen“, meint Kliment, Weißhaidingers Bronze sei eine Bestätigung, dass sich Investitionen auszahlen.