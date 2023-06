Feuerwehren trafen sich in Münchendorf

Die Feuerwehrjugend absolvierte den Einzel- und Gruppenbewerb. Besonders erfolgreich war dabei das Feuerwehrteam aus Brunn am Gebirge, sowohl was die Einzel- als auch die Gruppenleistung betraf. Der Mannschaft gelang es, sich auch den Wanderpokal zu sichern. In der Kategorie Bronze gewann die Jugendmannschaft aus Brunn vor Perchtoldsdorf und Laab im Walde. Weitere teilnehmende Teams waren Gießhübl-Kaltenleutgeben, Gumpoldskirchen, Biedermannsdorf/Laxenburg, Sulz, Hennersdorf 1, Gumpoldkirchen/Guntramsdorf/Perchtoldsdorf, Mödling-Wiener Neudorf, Guntramsdorf, Vösendorf, Achau-Hennersdorf und Maria Enzersdorf.

In der Kategorie Silber setzte sich das Team aus Perchtoldsdorf vor Brunn am Gebirge und Achau/Hennersdorf durch. In der Kategorie Bronze Einzel U12 gewann Matthias Kneidinger aus Brunn vor Johannes Lobmeyr aus Kaltenleutgeben und Antoine Dhetz von der FF Laab im Walde.

Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller (l.), SPÖ-Niederöstrreich Klubobmann Hannes Weninger, Bürgermeister Josef Ehrenberger und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Giwiser mit den Siegern der Einzelbewerben in der Kategorie U12 in Bronze, Matthias Kneidinger von der FF Brunn (1.), Johannes Lobmeyr von der FF Kaltenleutgeben (2.) und Antoine Dhetz von der Laab im Walde (3.). Foto: Judith Jandrinitsch

Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller (r.) mit Luca Hudribusch (Sieger Gruppe Perchtoldsdorf in Silber) und Thomas Schaffer (Platz 2 Gruppe Brunn am Gebirge) sowie Hannes Weninger, Michael Markus von der Bezirkshauptmannschaft Mödling und Bürgermeister Josef Ehrenberger. Foto: Judith Jandrinitsch

Die Bewerbsmannschaft von Gastgeber Münchendorf war sowohl in der Kategorie Bronze als auch Silber eine Klasse für sich. So setzte sich die Mannschaft von Münchendorf 1 in der Kategorie Bronze vor Hennersdorf 2 und Hennersdorf 3 durch. Auch der Wanderpokal ging an die Münchendorfer, da diese den Feuerwehrleistungsbewerb bereits zum dritten Mal in Folge für sich entschieden haben. Die Mannschaften aus Hennersdorf waren trotzdem mehr als zufrieden. „Wir sind die einzige Gruppe, die für alle Fälle gerüstet ist und einen Pfarrer und einen Anwalt in den Reihen ihrer Bewerbsmannschaft hat“, erläuterte Johannes Wiesmayer von der Feuerwehr Hennersdorf nach der Siegerehrung mit einem Augenzwinkern. Pfarrer Edward Keska musste zwar nach den Bewerben gleich zur Abendmesse, aber der fachliche Beistand von Anwalt Christopher Schrank war nicht notwendig, bei der Wertung lief alles korrekt ab.