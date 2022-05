Lenker unverletzt Pkw-Vollbrand auf der Südautobahn

A us bisher unbekannter Ursache geriet ein Pkw am Montagnachmittag auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz in Brand. Der Lenker konnte sein Fahrzeug noch in eine Pannenbucht lenken und blieb unverletzt.