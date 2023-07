Exkursion zum Top-Unterstützer

„Bildung ist eine der wesentlichsten Grundlagen für den beruflichen Erfolg und die gesellschaftliche Integration. Sie kann durch nichts ersetzt werden“, betonte Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH, der größten Arbeitgeberin in der Bezirkshauptstadt. „Deshalb fördern wir das Lernhaus Mödling seit der Gründung. Und wir werden das auch weiterhin tun.“

Kinder und Betreuer erfuhren Wissenswertes über die Systeme für Schienenfahrzeuge, die am Standort Mödling entwickelt und produziert werden, lernten die unternehmenseigene Lehrwerkstatt kennen, in der Lehrlinge als Metalltechniker sowie Mechatroniker ausgebildet werden.

Knorr-Bremse unterstützt das Lernhaus Mödling seit der Gründung im Jahr 2019. Der Betrieb des Lernhauses wurde in den ersten beiden Jahren komplett vom humanitären Verein Knorr-Bremse Global Care e.V. finanziert und wird seitdem auch mit Mitteln der Knorr-Bremse GmbH gefördert. Im Lernhaus erhalten Kinder, die pädagogische Unterstützung benötigen, sich aber keine Nachhilfe leisten können, kostenlose Lernunterstützung durch das Rote Kreuz. In Mödling werden derzeit zwei Gruppen mit insgesamt 24 Kindern und Jugendlichen von zwei Pädagogen an drei Nachmittagen pro Woche betreut. Elf Freiwillige unterstützen sie dabei. Die Schwerpunkte liegen auf Hausaufgabenbetreuung, individuellem Lernen mit besonderem Augenmerk auf papierlose Schule und papierloses Lernen mit dem Tablet. Die Kinder erhalten auch regelmäßig Besuch durch die Rot-Kreuz-Therapiebegleithunde.

Rot Kreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll bedankte sich für die Unterstützung und freute sich, dass das Projekt „Lernhaus“ voll aufgeht: „Bildung darf keine Glückssache sein. Das Lernhaus ist keine Konkurrenz zur Schule, sondern ein zusätzliches und kostenloses Lernhilfeangebot.“