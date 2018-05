Ist das sinnvoll?.

In einer Presseaussendung vom 31.5.2018 wollen wieder etliche Anrainergemeinden eine Verbindungsspange zwischen B 17 und A 2. Diese Spange von Gumpoldskirchen kommend (Novomatic) würde in Traiskirchen über die B17, die Badener Bahn, über Felder, den Mühlbach, wieder Felder, die Aspangbahn, wieder Felder und über die Schwechat bis zur A 2 führen.

Wo da eine Entlastung zwischen B17 und der A 2 entstehen sollte, frage ich mich aus folgenden Gründen. Auf der A2 und B 17 ist immer zur gleichen Zeit ein Stau, wenn es auf einer der beiden Straßen zu einer Verkehrsbehinderung kommt. Die Spange ist daher keine Entlastung für diese Gemeinden, die diese Spange fordern. Dass eine ehemaligen Grünen Chefin jetzt in dieser Großfirma in einer leitenden Position angestellt ist, ändert nichts an den Verkehrsplänen, was sehr verwunderlich ist. Ist das nicht sehr dubios.

Es kann nicht sein, daß hier eine Entlastung für die Gemeinden Biedermannsdorf, Laxenburg und Mödling, die sich sehr nahe an den A 2 Auf- unf Abfahrten befinden, stattfindet. Über die jetzt verlangte neue Spange hätten die Autofahrer einen längeren Weg bis zu A 2. Mich wundert es nur, daß sich die Grünen, die angeblich für den Umweltschutz eintreten, dazu überhaupt nichts sagen. Wahrscheinlich wollen sie auch finanziell entschädigt werden. Sonst gibt es keine andere Möglichkeit.

Weiters ist die öffentliche Verkehrsanbindung um nach Wien zu kommen, hervorragend. Von Wiener Neudorf fährt alle 7 Minuten ein Zug ( Badener Bahn). Dass Autofahrer von Mödling nach Traiskirchen zur Autobahnspange fahren ist sowieso nicht nachvollziehbar, ebenso aus den Gemeinden Wiener Neudorf, Laxenburg und Biedermannsdorf. Für all diese Gemeinde entsteht kein Vorteil. Ist das alles nur ein dummes Gerede, das eine starke finanzielle Belastung in Milliardenhöhe nach sich zieht? Wann werden die namhaftgen Grünpolitiker der Parteien endlich einmal gescheiter, dass man nicht Projekte durchführen soll, die keinen Sinn haben.

Hier muss man noch ein Lob der Gemeinde Traiskirchen mit Bürgermeister Babler ein Lob aussprechen, der noch vehement dagegen ist. Wie lange fragt sich noch.