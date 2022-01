Maria Enzersdorfer Verein muss aufgeben: Aus für eine Institution

1990 hat Franz Schatz den „Verein für Nachbarschaftshilfe“ in der Südstadt gegründet. Helfer und Förderer haben in unzähligen Stunden ihre ehrenamtliche Tätigkeit zur Hilfe von älteren, kranken und einsamen Mitbürgern zur Verfügung gestellt.

Sie führten Gespräche, unterstützten in schwierigen Lebenslagen, halfen bei Behördenwegen oder begleiteten zum Arzt. Pflegebehelfe wurden verliehen und es gab ein buntes Vereinsleben mit Malrunden, Singrunden, Spielenachmittagen, Gedächtnistrainings oder Treffen zum Kennenlernen und Plaudern.

„Bis zu 200 Helfer und Förder zählte der Verein in seinen Spitzenzeiten“

„Bis zu 200 Helfer und Förder zählte der Verein in seinen Spitzenzeiten“, erzählt die zuletzt als Obfrau fungierende Christine Zinnecker stolz. In den letzten Jahren versuchte die Nachbarschaftshilfe, jüngere Leute für den Verein zu gewinnen. Ein schwieriges Unterfangen, da „wir selbst schon alle in einem Alter sind, wo wir Hilfe benötigen“, meinte Zinnecker.

Da auch Corona-bedingt keine aktiven Mitglieder zu finden waren, entschloss sich der Vorstand schweren Herzens, den Verein nun aufzulösen. „Als wir in den 90er-Jahren begonnen haben, war das Netz von Hauskrankenpflege bei Weitem noch nicht so ausgebaut wie heute“, erinnert sich Zinnecker.

Die letzte Generalversammlung des Vereines fand im Beisein von Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, ÖVP, sowie den Gemeinderäten Anneliese Mlynek und Franz Jedlicka, beide „AKTIVE“ statt, die sich herzlich für das jahrzehntelange Engagement bedankten.

Einen Teil der Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe wird in Zukunft die Marktgemeinde übernehmen.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren