„Licht ins Dunkel“ setzt sich jedes Jahr für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein. Die NÖ Nachrichten beteiligen sich auch heuer wieder an dieser österreichweiten Aktion und vertrauen auf die große Unterstützung der Leserinnen und Leser.

20 Prozent der Spenden gehen an die Caritas in Niederösterreich für Soforthilfe in Notfällen.

80 Prozent kommen vier sorgfältig ausgewählten Projekten in Niederösterreich zugute. Eines davon ist der Lebenshilfe-Neubau in Mödling; dafür erhofft man eine „Licht ins Dunkel“-Unterstützung in der Höhe von 300.000 Euro.

www.noe.lebenshilfe.at

www.nön.at/lichtinsdunkel