Süßes hilft helfen in Biedermannsdorf

Die wichtigste Einnahmequelle der Biedermannsdorfer und Laxenburger Lions war alljährlich der Punschstand beim Weihnachtsmarkt im Perlashof. Pandemiebedingt fiel dieser auch heuer aus, also sahen sich die Serviceclub-Mitglieder nach einer neuen Möglichkeit um, Spenden zu lukrieren um Gutes tun zu können.

So kann man ab sofort einen „Löwentaler“, ein Florentiner-Gebäck von der Bäckerei Eder, um einen Spendenbetrag von drei Euro erwerben. Die Löwenherzen der Firma Kastner sind um drei Euro in der Raiffeisen-Filiale, bei der Gärtnerei Ostermann und in der Tabak Trafik Richter erhältlich. „Wir freuen uns über jeden Betrag, der gespendet wird“, sagt Lions-Präsident Herwig Steinbrugger.