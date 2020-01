Am Samstag, 25. Jänner, veranstaltet das Jugendzentrum „Hauscafé“ in Kooperation mit der Mödlinger Schreibakademie mit der „Slamfonie“ zum ersten Mal einen derartigen Bewerb in der „redbox“.

Besonders erfreulich ist, dass dies im Rahmen des „moving beethoven“-Programms der Stadt Mödling geschieht, betont Maximiliam Weissensteiner vom „Hauscafé“-Team.

Unter dem Motto: „Wörter und Texte werden zu eigentümlichen Kompositionen, die in ihrem Einfallsreichtum an Beethovens kreatives Schaffen erinnern“ bietet sich für Jugendliche und Junggebliebene die Chance, ihre Texte in maximal fünf Minuten vorzutragen.

Am 25. Jänner werden neben lokalen „Slammern“ auch internationale Gäste ihre Texte vortragen. „Wir sehen es als Auftrag, jungen und überaus motivierten Menschen bei solchen Vorhaben unterstützend zur Seite zu stehen und werden daher die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen“, macht Weissen steiner deutlich:

Infos unter 02236/86363, hauscafe@gmx.net