Irene Harand (1900 bis 1975) gründete 1930 die „Österreichische Volkspartei“ (hat mit der aktuellen ÖVP der Zweiten Republik nichts zu tun), trat vehement gegen den Antisemitismus auf („Harand-Bewegung“), schrieb ein Buch gegen Adolf Hitler („Sein Kampf. Antwort an Hitler“), entkam den Nazi-Wirren und wurde 1971 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Bürgermeister Herbert Janschka (59), ÖVP, seit seinem 15. Lebensjahr auch als Autor tätig, sah eine Harand-Dokumentation mit Julia Stemberger in der Hauptrolle im Fernsehen – und war Feuer und Flamme. Gemeinsam mit dem P.E.N.-Club NÖ hat er den „1. Irene Harand-Literaturpreis“ ins Leben gerufen.

Angesichts der Namensgeberin war das Motto eigentlich vorgegeben: "Zivilcourage“, ließ Janschka wissen.

50 Lyrik-Beiträge wurde eingereicht und von der Jury – unter anderem mit Vertretern des Landes NÖ, des P.E.N.-Clubs, des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) und Janschka begutachtet.

Am Nationalfeiertag wurden die ersten drei Preisträger im Rahmen eines Festaktes im Migazzi-Hauses gekürt. Moderiert wurde die Gala von Julia Stemberger.

Für Janschka steht fest. „Der Irene Harand-Preis soll einer der bedeutendsten in Österreich werden.“

P.E.N.-Club NÖ-Präsidentin Susanne Dobesch – „Unsere Stimme hat in der Welt Gewicht“ –, Gabriele Ecker vom Land NÖ, Stephan Roth vom DÖW und Ortschef Janschka gratulierten Annemarie Moser („Da sind Kuriere“) aus Wiener Neustadt zu Platz 3, Nathalie Rouanet-Herlt („Wenn ich an Istanbul denke“) aus Klosterneuburg zu Platz 2 sowie Nicolas Mandeau („Von Büchern und Barrikaden“) aus Madrid zum Titel.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Stephanie Smith (Gesang) und Barnabas Juhasz (Klavier, Gesang) von „Lady an the Keys“.