Region Laxenburg: Kein Abbiegen ins Ortsgebiet

Werbung

2019 nahm Bürgermeister David Berl, ÖVP, die Verhandlungen mit der Bezirkshauptmannschaft, um das Lkw-Fahrverbot durch Laxenburg massiv auszuweiten. Jetzt hat es der Ortschef nicht nur schwarz auf weiß und von der Bezirkshauptmannschaft amtlich bestätigt, auch die dementsprechenden Verkehrszeichen sind bereits aufgestellt.

Damit dürfen ab sofort keine Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen mehr von Münchendorf oder Guntramsdorf westlich der Eisenbahnkreuzung auf der L2083 kommend durch den Ort fahren.

„Ausgenommen sind Fahrten auf der L 154 mit dem Ziel im Bezirk Mödling oder über die A2 Anschlussstelle Wr. Neudorf in Richtung Süden“, erläutert Berl, dessen Freude über das erreichte Verhandlungsziel groß ist. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler merkt zum Fahrverbot an: „Zu dieser Thematik fand am 28. Juli 2021 eine Verkehrsverhandlung statt, bei der ein Lkw-Durchfahrtsverbot verkehrstechnisch beurteilt wurde. Grundlage dafür war ein durch die Abteilung Landesstraßenplanung der NÖ Landesregierung erarbeitetes Verkehrskonzept mit Lkw-Durchfahrtsverboten im Zuge der L 154 und der L 2083. Nach Durchführung der Verhandlung und Einholung von Stellungnahmen zum Verhandlungsergebnis der Gemeinden Wiener Neudorf, Achau, Biedermannsdorf, Guntramsdorf und Laxenburg sowie darauffolgender Anpassung der Planunterlagen gab der Amtssachverständige am 13. Dezember 2021 ein positives Gutachten ab.“ Seiler fügt hinzu: „Ein Lkw-Durchfahrtsverbot ist generell nur dann sinnvoll, wenn der Durchzugsverkehr auf ein übergeordnetes Straßennetz umgeleitet werden kann. Der Ziel- und Quellverkehr muss ja gewährleistet bleiben.“

Nachbarn setzen auf Kontrolle der Fahrverbote

Nachbarbürgermeister Robert Weber, SPÖ, aus Guntramsdorf bemerkt zum Fahrverbot: „Die Marktgemeinde Guntramsdorf war als Nachbargemeinde selbstverständlich in die Verhandlungen eingebunden. Dass es nun zu einer Lösung dieser speziellen Problemlage aufgrund der kausalen Autobahnauf- und zufahrt in Laxenburg gekommen ist, begrüße ich für die betroffene Bevölkerung sehr. Guntramsdorf ist und war davon nicht betroffen und daher ist eine Verschlechterung für uns nicht zu erwarten.“

Und Achaus Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, dessen Gemeinde wohl wie kaum eine andere vom Schwerverkehr betroffen ist, fügt hinzu: „Wir haben unsere Bedenken bei der Verkehrsverhandlung dargestellt. Ich glaube aber, dass die Auswirkungen für Achau eher gering sind. Viel wichtiger ist es, dass das bestehende Lkw-Fahrverbot in unserer Gemeinde effektiv kontrolliert wird.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.