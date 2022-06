Abgespeckte Beach-Party in Guntramsdorf

Werbung

Nach zweijähriger Pause startet das verkleinerte Veranstaltungsteam mit großen Veränderungen in den Sommer: die Beach-Party am Ozean ist Geschichte. Der Obmann des Veranstaltungsteams, Walter Haderer beteuert, dass eine abgespeckte Version des beliebten Festes stattfindet: „Am 6. August gibt es eine karibische Nacht in der Siedlerhalle, es können bis zu 300 Gäste kommen. Es wird Live-Musik geben, wahrscheinlich bei kostenlosem Eintritt.“

Haderer ist zuversichtlich, trotz der Verkleinerung eben so viel Geld für gute Zwecke spenden zu können, wie in den vergangenen Jahren. Die Größe der Beach-Party habe das Team aus ehrenamtlichen Helfern an seine Kapazitätsgrenze gebracht, die Outdoor-Bedingungen sorgten für Stress: „Der Aufwand für das Open-Air am Teich war jedes Jahr enorm. Um den Badebetrieb möglichst wenig zu behindern, mussten die Auf- und Abbauarbeiten am Gelände immer sehr rasch erfolgen.“ Auch das Wetter sorgte manchmal für Kopfzerbrechen.

Mit der Änderung will Haderer „den alten Zusammenhalt beleben: Der harte Kern des Teams hilft weiter für einen guten Zweck zusammen.“

