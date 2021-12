Einkaufen in Mödling: Hoffnungen ruhen auf Sonntag

Mödlings Wirtschaftsstadtrat, Gert Zaunbauer, ÖVP, jubelt: „Gott sei Dank ist der Handel wieder offen. Jetzt wird natürlich versucht, das verloren gegangene Geschäft wieder aufzuholen.“

Um Mödling attraktiver zu machen, ließ Zaunbauer die Stadt dieses Jahr ganz besonders beleuchten. „Die Bäume wurden mit Kugeln geschmückt und die ganze Stadt leuchtet. Damit will ich die Frequenz erhöhen und Kunden für unseren Handel anlocken.“

Dass auch Weihnachtsstände mit Gastro-to-go offen haben dürfen, hilft. „Die Leute werden vielleicht dann durch die Altstadt schlendern und auch in das eine oder ander Geschäft hineingehen.“

Erstmals dürfen vom Lockdown betroffene Gewerbetreibende am Sonntag, 19. Dezember, öffnen. In Mödling nehmen dieses Angebot fast alle an. „Mein Appell: Kommt nach Mödling, wir haben tolle Geschäfte. Außerdem ist es auch viel atmosphärischer als beispielsweise in der Shopping City Süd“, meint Zaunbauer.

Kral-Mödling-Geschäftsführer, Daniel Schreiner, ist mehr als erleichtert über die Öffnungen. „Ich habe wirklich gebangt und bin mir nicht sicher, ob wir das geschafft hätten, wäre der Lockdown verlängert worden.“ Nachdem Bücher seit jeher auf Platz eins der beliebtesten Weihnachtsgeschenke sind, hofft Schreiner auf ein „halbwegs gutes restliches Weihnachtsgeschäft. Wir brauchen jeden Tag“.

Gemeinden wollen Shoppingmalls ausstechen

Auch Krawany-Geschäftsführer Marc Wilmink rechnet mit vielen Kunden. „Ich denke, dass viele Leute städtische Geschäfte bevorzugen werden. Man ist zwischendurch an der frischen Luft und muss nicht andauernd eine Maske tragen. Außerdem haben wir auch einen Adventmarkt, wo man sich dazwischen etwas zum Essen und Trinken holen und dann weiterbummeln kann. Aufholen können wir das Weihnachtsgeschäft mit Sicherheit nicht mehr.“

„Perchtoldsdorf dreht auf“ heißt das Motto in der Marktgemeinde, wo man ebenfalls auf den „Goldenen Sonntag“ setzt. Der Wirtschaftsbund Perchtoldsdorf freut sich über die Initiative von Elisabeth Dorner: Der Adventmarkt am Kirchenbergl, die Punschstände, der Christbaumverkauf und zusätzlich die Geschäfte rund um den Turm sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet.