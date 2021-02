„Das Aufsperren unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen war notwendig. Die Leute wollen raus und die Unternehmer wollen, wie es der Name schon sagt, etwas unternehmen“, freut sich Mödlings Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, über die Öffnungen vieler Geschäfte. „Das Wichtigste an der ganzen Sache sind Sicherheit und Weitsicht. Natürlich gibt es jetzt auch wieder ‚Sieger‘ und ‚Verlierer‘, aber es ist nun leider so und die Unternehmer sehen das auch ein.“

Einer, der zu den „Gewinnern“ zählt, ist Andreas Neller, Inhaber des Friseursalons Nell aus Perchtoldsdorf. „Wir freuen uns alle riesig, endlich wieder arbeiten zu dürfen und haben auch sofort positives Feedback von den Kunden erhalten. Wir waren sehr gut gebucht.“ Zu den (Eintritt-)Tests hat Neller eine klare Meinung: „Man kann nicht immer nur jammern. Es ist ein Versuch der Regierung. Wichtig ist, dass wir aufmachen konnten.“ Glücklich macht den Salonbesitzer vor allem die Motivation seiner Mitarbeiter.

Andreas Neller, Inhaber des Friseursalons in Perchtoldsdorf. privat

„Die Vorfreude war bei allen groß.“ Um für den schlimmsten Fall gewappnet zu sein, hat Nell das Team geteilt. „Das schafft erstens mehr Platz im Geschäft und ermöglicht es uns weiters, dass wir im Falle einer Ansteckung mit der anderen Hälfte der Mitarbeiter weiterarbeiten können.“ Für alle Skeptiker hat der Friseur noch eine Botschaft: „Der Friseurbesuch ist nicht gefährlich, wenn man sich an die Maßnahmen hält.“

Hoffnung auf weitere Testmöglichkeiten

Eine etwas getrübtere Zukunftsaussicht hat Sandra Holzinger, Inhaberin des gleichnamigen Friseursalons in Mödling. Sie sieht in den für körpernahe Dienstleister geltenden Maßnahmen große Probleme. „Ich bin zwar froh, dass wir aufgemacht haben, jedoch ist der Preis, den wir dafür zahlen hoch.“ Holzinger machen die Tests Sorgen. „Mir haben letzte Woche nacheinander Kunden für Montagstermine wieder abgesagt, weil sie keine Möglichkeit sehen, sich testen zu lassen. Besonders für meine älteren Kunden, die nicht mehr so mobil sind und somit nicht samstags oder sonntags in benachbarte Gemeinden fahren können, um sich für einen Friseurtermin am Montag testen zu lassen, stellt dies ein Riesenproblem dar.“

Die Mödlinger Teststraße am Freitag bringe laut Holzinger „wenig für Dienstleister, da dieser Test am Montag seine Gültigkeit verloren hat.“ Ein weiteres Problem sind unkooperative Kunden. „Da gibt es dann Leute, die mir Aussagen wie – ‚Ich zeige dir meinen Test nur, wenn du mir deinen zeigst’ – an den Kopf werfen. So etwas ist natürlich auch kräftezehrend.“ Für Holzinger eine zwiespältige Situation: „Wir befinden uns nun einmal in einer schwierigen Zeit. Trotzdem freue ich mich aber, endlich wieder für meine Kunden da sein zu dürfen“.