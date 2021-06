Das Land Niederösterreich hat die Finanzierung des Rettungsdienstes auf neue Beine gestellt.

Das hat auch zur Folge, dass jeder Bezirk für sich definieren muss, wo er seine Einsatzfahrzeuge stationiert. Im Bezirk Mödling gilt es, sieben Rettungstransportwagen aufzuteilen.

Die Dienststelle Mödling hat fünf Dienststellen und vier Autos zugeteilt bekommen, ein Auto ist fix in Mödling zu stationieren, das sieht der Rettungsvertrag so vor. Dass in Perchtoldsdorf plötzlich kein Rettungstransportwagen mehr im Rot-Kreuz eigenen Gebäude untergebracht werden sollte, rief den Unmut von langgedienten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hervor.

Auch in den Rot-Kreuzstellen Wiener Neudorf und Biedermannsdorf sollte kein Rettungstransportwagen mehr stationiert sein. Rot-Kreuzbezirksstellenleiter Michael Dorfstätter versteht die Aufregung nicht. „Es ist egal, wo die Autos untergebracht sind. Alle Einsatzfahrzeuge sind mit einem GPS-System ausgestattet, jenes Auto, das einem Einsatzort am nächsten ist, wird von der Leitzentrale aus umgehend informiert.“

Dorfstätter lobt auch das „fantastische Verhältnis zu den Bürgermeistern im Bezirk. Wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen“. Diese sieht so aus, dass ab 1. Juli bis auf Wiener Neudorf die Autos stationiert bleiben wie bisher. Die Rettungsstelle Brunn bedient weiterhin mit drei Autos Brunn, Vösendorf und Breitenfurt. Dorfstätter betont: „Wir sind angewiesen auf ein gutes Miteinander im Bezirk. Wir versuchen, das Beste zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.“

Kein Einsatzfahrzeug mehr in Wr. Neudorf

Eine salomonische Lösung wurde für Wiener Neudorf gefunden, wo kein Auto mehr stationiert sein wird.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, berichtet: „Wiener Neudorf wird das Schulungszentrum für das Rote Kreuz werden. Unsere Gemeinde kann von allen Seiten innerhalb weniger Minuten angefahren werden. Es gibt ja auch noch Gemeinden wie Achau und Münchendorf, die noch östlicher als unsere Gemeinde liegen. Deshalb ist ein guter Kompromiss gefunden worden, mit der Dienststelle in Brunn haben wir sieben Autos im Bezirk, die strategisch gut aufgeteilt werden müssen.“

Dorfstätter bestätigt: „Die Ausbildung für den Gesundheitsdienst und die sozialen Dienste wie Seniorenbetreuung und Sozialberatung wird im Rot-Kreuz-Haus in Wiener Neudorf stattfinden. Das sind sehr wichtige Aufgaben.“