Kujal habe am Dienstag, dem Tag, an dem die Person das "Domizil" in der Kaiserin Elisabeth-Straße 8 in Mödling besucht hat, selber Dienst versehen und sie auch bedient: "Er war etwa eine Viertelstunde da und hat einen Kaffee getrunken." Faktum ist: Kujal und die Mitarbeiterin gelten als Risiko-Kontakte und mussten sich in häusliche Quarantäne begeben, das Lokal wurde geschlossen.

privat Gernot Kujal

"Weder meine Mitarbeiter noch ich haben irgendwelche Symptome", berichtet Kujal am Sonntag im NÖN-Gespräch. Gäste, die zwischen Dienstagnachmittag bis Samstagnachmittag im Lokal waren, mögen bei verdächtigen Symptomen die 1450-Hotline anrufen.

Vorerst bleibt das "Domizil" bis 22. Juli geschlossen. Außer, es ergibt sich die Möglichkeit, dass die anderen Mitarbeiter, die an jenem Tag frei hatten, vorläufig übernehmen können: "Das werde ich noch mit der Wirtschaftskammer klären", meinte Kujal.

Spätesten der Fall habe gezeigt, dass "die wenigen verbliebenen Maßnahmen und Empfehlungen im Umgang mit dem Virus sinnvoll sind", machte Kujal deutlich: "Covid-19 ist nicht auf Urlaub, sondern noch immer da." Nachsatz: Er gehe nicht davon aus, dass die positiv getestete Person nur bei ihm im Lokal gewesen sei. Alleine im Mödlinger Zentrum reiht sich ein Lokal an das nächste.