Viktoria Vöhringer übernimmt JVP-Vorsitz in Gumpoldskirchen

Viktoria Vöhringer (22) ist neue Obfrau der Jungen Volkspartei im Ort, sie übernimmt die Funktion von Natalie Scharschon, die dem Parteivorstand erhalten bleibt, aber in die zweite Reihe tritt: „Jus-Studium, die Arbeit in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei und die Aufgaben als Jugendgemeinderätin füllen den Zeitplan aus.“ Vöhringer arbeitet aktuell als Angestellte und belegt ab Herbst den Lehrgang „Wirtschaft, Umwelt und Politik“ an der Wirtschaftsuniversität; sie war bereits mit 16 Jahren für einige Jahre Jugendparteivorsitzende: „Ich habe die nötige Erfahrung.“

Die Junge Volkspartei im Ort sieht Vöhringer als „starkes Team: Wir arbeiten alle zusammen und übernehmen die Verantwortung für unsere Pläne und Ideen gemeinsam.“ Ihr zur Seite stehen Ann-Kathrin Nebuda als Stellvertreterin, Sebastian Keller als Schriftführer, Marcus Holler als Kassier sowie die Gemeinderäte Hubert Reiner und Alexander Keller als Rechnungsprüfer.

Eigener Jugendtreff bleibt Ziel

Vöhringer will wichtige Projekte, die Scharschon in den letzten Jahren angerissen hat, weiterführen: Der Kontakt zur Mobilen Jugendarbeit (MOJA) soll intensiviert werden, um „zu schauen, wie es den Jugendlichen im Ort geht“. Auch einen eigenen Jugendtreff am Gelände der ehemaligen Skaterbahn hat Vöhringer weiterhin im Fokus: „Da stehe ich komplett dahinter, wir arbeiten daran, dass dieser Treffpunkt realisiert werden kann.“ Aktuell sammelt das Team Ideen. Fest steht, dass die Anzahl der jährlichen Veranstaltungen steigen soll: „Wir wollen für den Ort etwas tun und für die Jugendlichen, aber auch für junge Leute aus Nachbargemeinden sichtbarer werden.“

Dass die Volkspartei im Weinort nun fest in „Vöhringer-Händen“ liegt – Vater Jörgen übernahm 2021 den Parteivorsitz von Bürgermeister Ferdinand Köck - wundert die junge Frau nicht: „Zuhause wurde mein Interesse für Politik geweckt, ich rede mit meinem Vater auch gerne über aktuelle Vorhaben.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.