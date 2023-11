Seit 115 Jahren Garant für die besten Töne in Wiener Neudorf

1908 gründete der Gast- und Landwirt Julius Harbich gemeinsam mit 16 weiteren begeisterten Musikern in Wiener Neudorf einen Musikverein. Heuer feiert „Lyra“ sein 115-jähriges Bestehen. Mit über 50 Musikerinnen und Musikern wurde das Jubiläum im Franz-Fürst-Freizeitzentrum gebührend gefeiert. Das Orchester machte sich bei seinem Herbstkonzert auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit. Die musikalische Leitung hatte einmal mehr Musikschulleiter Robert Rother, Mitglied des ebenfalls jubilierenden (30 Jahre) Blechbläserensembles „Mnozil Brass“, inne. Stücke, wie „Im weißen Rössl“, „Lawrence von Arabien“, „New York, New York“, „Magic Waltz“ oder die „Glenn Miller-Parade“ begeisterten die Fans. Obfrau Michaela Gerlinger freute sich über „das großartige Publikum und die starke Gemeinschaft innerhalb des Vereins“. Die Marktgemeinde Wiener Neudorf mit Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, an der Spitze, bedankte sich bei allen ehemaligen und aktiven Lyra-Mitgliedern „für das große Engagement und den Einsatz bei so vielen Festen und Veranstaltungen in unserem Ort“.