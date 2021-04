Manuela Wieninger aus Maria Enzersdorf steht wortwörtlich auf Bühnen. Maya Hakvoort habe sie in der Elisabeth-Titelrolle „förmlich umgehauen“, also studierte Wieninger „Musikalisches Unterhaltungstheater“. Engagements in Musicalproduktionen in Deutschland und auf einem Kreuzfahrtschiff folgten, in der Mödlinger „teatro“-Produktion „Pinocchio Superstar“ war Wieninger als Zirkusdirektor zu sehen und zu hören, auch als Co-Regisseurin von Musicalstar Rory Six („theatercouch“) zeigte sie Talent.

Dass ihr auch das Schreiben liegt, kam ihr in Corona-Zeiten, wo Bühnenauftritte nicht einmal Mangelware sind, mehr als nur zugute. „Es war immer schon ein Traum von mir, eine Jugendbuchserie zu schreiben.“ Auslöser waren Thomas Brezinas „Tom Turbo“ und Joanne Kathleen Rowlings „Harry Potter“. Geworden ist es eine Science-Fiction-Jugendbuchreihe, im Wiener Neudorfer Martin Wintersberger, Absolvent der Abteilung „Maschinenbau-Flugtechnik“ an der HTL Eisenstadt, hat Wieninger den perfekten Partner gefunden, der sich um alle technischen Details einer Sciene-Fiction-Welt kümmert: „Ich bin für die Gefühle zuständig“, schmunzelt Wieninger.

Die „ASTRO“-Buchreihe, die das Duo innerhalb von 18 Monaten erschaffen hat, begleitet den jungen „Astrolabius Winter“, seine Familie und Freunde bei ihren Abenteuern auf dem Mond. Zudem kreierten die Autoren auch Völker, die das All bewohnen und ein eigenes Schriftsystem benutzen.

Technik, Mehrwert und viel Gefühl

„Es war uns wichtig, Qualität, Mehrwert und Technik in die Bücher zu verpacken“, machte Wieninger deutlich. Das ist gelungen: „riz up“, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich hat gemeinsam mit der „New Design University“ Kreativunternehmen zur Einreichung beim Creative Business Award aufgerufen. Und die ASTRO-Autoren konnten sich mit ihrer Buchreihe gegen 80 Mitbewerber durchsetzen und freuen sich über eine Prämie in Höhe von 3.000 Euro. „Ich bin wahnsinnig überwältigt“, jubelt Wintersberger.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, ÖVP, gratulierte: „Kreativität und Unternehmergeist sind eine entscheidende Basis für erfolgreiche Geschäftsentwicklungen auch oder gerade in Krisenzeiten.“ Für Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker bedeutet „Unternehmertum, die eigenen Ideen umzusetzen“.

Fest steht, dass es für Wieninger und Wintersberger noch viel zu tun gibt. Denn gemäß des ASTRO-Mottos – „Der Mond ist erst der Anfang!“ – sei diese Auszeichnung ein vielversprechender Start für die Serie. Vier Bände sind bereits erhältlich, geplant sind 26 Staffeln, die allesamt im eigenen ASTRO-Entertainment-Verlag mit Sitz in Wiener Neudorf erscheinen.

In Gaaden wird dann wieder gesungen

Im Sommer freut sich Wieninger übrigens wieder auf die Bretter, die ihr auch die Welt bedeuten. In der Meierei in Gaaden stehen wieder „Lieder im Grünen“-Galakonzerte an. Start ist am 7. Juli.

www.astro-entertainment.at