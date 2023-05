Bezirk Mödling: Traditionsreicher Start in den Wonnemonat

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Wirtschaftshofes Maria Enzersdorf platzierten den Maibaum fachgerecht am Platz vor dem Rathaus. Bürgermeister Johann Zeiner begrüßte die vielen Gäste, unter ihnen Star-Komiker Alexander Kristan mit Gattin Iris. Diakon Josef Ruffer sprach Segensworte, die Blasmusik Maria Enzersdorf spielte auf, die Volkstanzgruppe zeigte ihr Können.

In Mödling hat das händische Aufstellen des Maibaumes lange Tradition und wurde auch heuer von Gärtnermeister a.D. Norbert Rauch geleitet. Rauch war sogar trotz einer kürzlich an der Achillessehne erfolgten Operation im Einsatz und dirigierte die Kolleginnen und Kollegen der Mödlinger Gärtnerei wie immer professionell und umsichtig. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa nahm die Begrüßung der Gäste vor, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler und Forst-Stadtrat Leo Lindebner kommentierten das Aufstellen. Die etwa 65 Jahre alte, fast 19 Meter hohe Fichte wurde heuer am Rand der Meiereiwiese gefällt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Blasmusikkapelle Mödling. Danach war die „Bühne frei“ für die Schwarzkogler mit ihrem traditionellen „Bandltanz“.

Der Maibaum wurde händisch am Schrannenplatz aufgestellt. Foto: StadtgemeindeBoeger

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge hat ebenfalls händisch den Maibaum mit musikalischer Begleitung durch die Trachtenmusikkapelle am BRUNO-Freiluftplatz platziert. Gefolgt vom traditionellen Bändertanz der Volkstanzgruppe Brunn.

Die "Maibaum"-Crew in Brunn am Gebirge. Foto: Johanna Hoblik

Den Besuchern des Familienfestes im Perchtoldsdorfer Zellpark stand eine weitere traditionelle und attraktive Veranstaltung der Alpenvereinssektion Teufelstein zur Verfügung, das Aufstellen des Maibaumes. Diese nicht ganz leichte Arbeit absolvierte ein Team um den „Midlifes“-Chef Franz Feilinger bravourös. Vorher und nachher sorgte die Volkstanzgruppe für gute Stimmung und die Familie Pflüger für das leibliche Wohl.

Das Aufstellen des Maibaumes ist für das Team nicht immer eine ganz leichte Arbeit. Foto: Pam

