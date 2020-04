Admira-Maskottchen Wacki und die NÖN laden zum großen Malwettbewerb ein. Bis 20. Mai sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren herzlich eingeladen, uns ihre besten Kreationen zu schicken. Eine Admira-Jury bestehend aus Jimmy Hoffer, Emanuel Aiwu, Morten Hjulmand, Jung-Min Kim und Marco Kadlec prämiert dann die besten Zeichnungen.

Als erster Preis ist ein Admira-Heimspiel an der Seite von Wacki live in der Südstadt zu erleben. Als zweiten Preis gibt es ein Treffen mit einem Wunschspieler der Admira. Der dritte Preis ist ein Elfmeterschießen nach dem Training gegen einen Admira-Torhüter. Als vierter Preis winkt ein Blick hinter die Kulissen der Admira in der Südstadt und auch der fünfte Preis kann sich sehen lassen: ein Besuch des Trainings inklusive eines Treffens mit Trainer Zvonimir Soldo. Und Wacki ist immer mit dabei. Wie ihr gewinnen könnt? Einfach nur malen. Lasst der Kreativität freien Lauf. Male neben Wacki einfach seinen Bruder oder Schwester – mit Fußball, auf dem Fußballplatz, beim Tor-Jubel in der Südstadt, auf der Tribüne oder sonst wo – es sind dir keine Grenzen gesetzt. Die Bewertung berücksichtigt auch das Alter der Künstler.