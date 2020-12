Die 24. Video und Filmtage (Medienzentrum) bescherten dem Südstädter Eliot Bolch eine Auszeichnung für „Inside a Brain“, in der Kategorie „Vier-Minuten-Kurzfilm (Altersklasse 11 bis 16 Jahre).

Der 14-Jährige erklärt im NÖN-Interview: „Vor unserem Südafrika-Familienurlaub im letzten Jahr habe ich meine eigene Videokamera bekommen.“ Im Medienzentrum belegte er dann Kurse für Kameraführung und Filmdreh, so erfuhr er auch vom Wettbewerb. Mit seinen beiden Freunden Kilian und Aleks als Schauspieler nahm das Projekt schlussendlich Formen an. Für das Drehbuch genehmigte sich der Jungkünstler genau einen Tag, kramte dafür „gehörig in seinem Gehirn“ und spielte sogar selbst im Film mit. Der Film ist geprägt von Fantasie, es geht um Gehirnzelle 1 und 2, die sich im Zeitstrudel mit einer Prinzessin verlieren und um einen sprechenden Baum. Requisiten waren knapp, „Ich habe versucht, das Drehbuch an das anzupassen, was ich zu Hause zur Verfügung habe.“ Beim Schneiden hat man gemerkt, „wie wenig Zeit eigentlich zur Verfügung stand, da war dann Fantasie gefragt“.

Die künstlerischen Wurzeln sind ihm in die Wiege gelegt. Vater Oliver Bolch hat sich schon als Reisefotograf und Veranstalter der „Foto und Adventure-Messe“ einen Namen über die Grenzen des Landes gemacht. Bescheiden lässt er seinem Sohn die Lorbeeren: „Außer, dass ich Chauffeur war, habe ich nichts beigetragen.“

Für den nächsten Film würde sich Eliot „auf jeden Fall einen Laptop zum Drehort mitnehmen“ und schauen, dass „ich alle Szenen gleich abspeichere und abspielen kann, um die Fehler in den einzelnen Szenen schneller zu bemerken und gegebenenfalls noch einmal zu drehen. Die Arbeit hinter der Kamera möchte der talentierte Newcomer auf jeden Fall weiter verfolgen: „Nächstes Jahr trete ich mit Teil zwei an.“