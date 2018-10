In einem Abschnitt der Sonnbergstraße, nämlich in jenem zwischen Liechtensteinstraße und Gießhüblerstraße, wurden in den vergangenen Jahren einige Grundstücke aufgeschlossen und bebaut. Es fehlten jedoch ein Parkraumkonzept für den ruhenden Verkehr, Gehsteig und Markierung der Parkplätze.

Außerdem war die Straße äußerst sanierungsbedürftig. Da auch die Einbauten einer umfassenden Erneuerung bedurften, beschloss die Marktgemeinde Maria Enzersdorf die Ortswasserleitung, den Kanal, aber auch die Straßenoberfläche neu herzustellen.

In einer dreimonatigen Bauphase wurden diese Arbeiten durchgeführt.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP zeigt sich erfreut und bemerkt gesondert: „Durch die Bereitschaft einer Anrainerin eine Teilfläche ihres Grundstücks abzutreten, konnten wir die Straße über 160 Laufmeter und in der vollen Breite von 8,5 Metern durchgehend ausbauen.

Die Gesamtkosten des Projekts betrugen 400.000 Euro.