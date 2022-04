70 Jahre Blasmusikverband: Der Neustart ist geglückt

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Schon 1922 gründete Franz Maller mit rund zwei Dutzend musikbegeisterten Männern die „1. Blasmusikkapelle Maria Enzersdorf“, die nach den Kriegswirren 1945 durch Julius Eger wiederbelebt werden konnte. Fixpunkt war der jährliche Auftritt bei der Fronleichnamsprozession, dem in den Tagen davor ein sogenanntes „Anschlagen“ im gesamten Ort vorausging.

Da es in den folgenden Jahren keine personellen Neuzugänge gab, war es immer schwieriger, einen vollwertigen Klangkörper aufrecht zu erhalten. 1981 musste Kapellmeister Julius Eger sogar die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession absagen. Der damalige Pfarrer P. Gilbert Haas zeigte zwar Verständnis, fand aber: „Fronleichnam ohne Musik ist kein Fronleichnam“.

Diese Botschaft nahm sich der Baumeister Franz Leeb zu Herzen. Er war Pfarrgemeinderat und Obmann der Raiffeisenbank. Seine Vision war die Neugründung der Kapelle als „Jugendblasmusik“.

Dem Aufruf im Gemeindeblatt folgten 28 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen, die mitmachen wollten. Als Hauptsponsor konnte die Raiffeisenbank gefunden werden, die mit einer Spende von 9.000 Euro die Anschaffung der ersten Instrumente ermöglichte. Am 15. September 1981 wurde der Verein „Jugendblasmusik Maria Enzersdorf“ gegründet.

Seither ist viel passiert: Die Jugendblasmusik ist den Kinderschuhen entwachsen und hat sich in „Blasmusik Maria Enzersdorf“ umbenannt. Dank der Marktgemeinde Maria Enzersdorf konnte 2019 ein eigenes Probenlokal – der ehemalige Kindergarten in der Kaiserin-Elisabeth-Straße – bezogen werden. Dies fördert die musikalische Arbeit immens, da flexibel Proben angesetzt werden können. Dadurch konnte Kapellmeisterin Doris Killermann, Nachfolgerin von Leo Kremser, auch eine Einsteigerband gründen, die das Ziel hat, den Übergang in die Blasmusik zu erleichtern. Diese wird bereits beim nächsten Festkonzert auftreten.

Besonders die Corona-Zeit gestaltete sich für die Blasmusik schwierig, da die Lockdowns und strengen Maßnahmen eingehalten werden mussten. Viele Auftritte wurden abgesagt. Aber zum Glück konnte die Probenarbeit – die teilweise im Garten des neuen Probelokals stattfand – wieder aufgenommen werden.

