Im Bezirk Mödling eilte die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr in die Koenig & Bauer-Straße: Brandrauch drang aus einer Tischlerei.

Absauganlage in Tischlerei brannte .

"Dies ist bereits der dritte TUS-Alarm innerhalb von 12 Tagen, wo eine installierte Brandmeldeanlage einen frühzeitigen Brandausbruch wahrgenommen hat", hielten die Florianis in einer Aussendung fest. Der Atemschutztrupp der FF Maria Enzersdorf begab sich mit einem C-Rohr in das Innere des Objekts, um eine rasche Brandbekämpfung einzuleiten. Allerdings war weder offener Feuerschein, noch erhöhte Temperatur wahrnehmbar, was die gezielten Maßnahmen erschwerte.

Um für bessere Sicht zu sorgen, öffneten die Einsatzkräfte die Fenster und brachten drei Hochleistungslüfter im Eingangsbereich in Stellung. Nach neuerlicher Rücksprache mit der Firmenleitung wütete der Brand offenbar nahe der Tischlerei im Bereich der Absauganlage für Holzspäne. Am betroffenen Objekt befanden sich vier Abfallrollcontainer, wobei zwei davon schwarze Brandrußspuren aufwiesen.

Nachdem eine Arbeitsmaschine händisch ortsversetzt wurde, brachte der Atemschutztrupp die Container ins Freie. Die inzwischen nachalarmierte Feuerwehr Brunn am Gebirge löschte diese mit einem weiteren C-Rohr ab. Da jedoch weiterhin brennende Holzspäne aus der Absauganlage befördert wurden bzw. Flammenüberschläge sichtbar waren, wurde der Behälter mittels Akkutrennschleifer bzw. Akkusäge geöffnet und das Brandgut abgelöscht.

Nach rund 90 Minuten war der Brand erfolgreich bekämpft und die Atemschutztrupps beider Feuerwehren konnten ihre Branddienstausrüstung ablegen. Bei einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnte eine erhöhte Temperatur festgestellt werden, weshalb die Absauganlage nochmals mit einem C-Rohr gekühlt wurde. Nach über drei Stunden war der Einsatz beendet und sämtliche Einsatzkräfte konnten einrücken, um mit den umfassenden Reinigungsarbeiten zu beginnen.

www.ff-mariaenzersdorf.at