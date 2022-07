Aktion für Geflüchtete aus der Ukraine: Einmal ankleiden, bitte!

Werbung

In den Regalen stapeln sich fein säuberlich geordnet T-Shirts und Pullover in allen Farben und verschiedenen Größen, auf den Kleiderstangen hängen Blusen, Kleider und Jacken, darunter stehen Schuhe. Auch Kinderkleidung sowie Spielzeug warten auf neue Besitzer. Seit Anfang Mai können sich geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der „Sukni-Box“ (auf Deutsch: Kleider-Box) in St. Gabriel (Maria Enzersdorf) gratis mit Kleidungsstücken versorgen.

Jeden Donnerstag hat die Sukni-Box von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit können auch Kleiderspenden abgegeben werden. Die Kleiderausgabe ist ein gemeinsames Projekt von „Mödling hilft“ und „Franz hilf - Franziskaner für Menschen in Not“ und steht allen Vertriebenen aus der Ukraine im Bezirk Mödling offen.

Zusammen mit anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betreuen Maria Eppensteiner und Veronika Kienreich die Sukni-Box. Unterstützt werden sie von einigen ukrainischen Frauen, die im Franziskanerkloster in Maria Enzersdorf Aufnahme gefunden haben. „Wir nehmen die Spenden an, sortieren das Gewand nach Männer-, Frauen, und Kinderkleidung, legen es zusammen und schlichten es in den jeweiligen Räumen in die Regale oder hängen es auf den Kleiderstangen auf“, erzählt Veronika Kienreich. Zwei kleine Räume wurden als provisorische Umkleidekabinen zum Probieren eingerichtet. Einige der Ehrenamtlichen haben bereits im Jahr 2015 bei der Betreuung der Flüchtlinge in St. Gabriel mitgeholfen.

Derzeit sind in erster Linie sommerliche Kleidungsstücke und Sandalen für Damen, Babys und Kinder gefragt, denn es sind hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet. Die meisten von ihnen hatten nur das Gewand mit, das sie am Leib trugen oder ganz wenig Gepäck mit, als sie von einem Tag zum anderen ihre Heimat verlassen mussten.

Rund 50 Personen kommen an den Donnerstag-Nachmittagen in die Kleider-Box, um Gewand auszusuchen. „Wir haben auch kleine Räume als provisorische Umkleidekabinen zum Probieren eingerichtet“, berichtet Veronika Kienreich.

Der Immobilienfonds der Steyler Missionare stellte für die Kleider-Box einige leerstehende Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Paulusbaus unentgeltlich zur Verfügung. „Leider sind die Räume und die Infrastruktur im ehemaligen Caritas-Flüchtlingsheim mittlerweile so desolat, dass sie nicht mehr für die Unterbringung von geflüchteten Menschen geeignet sind“, sagt Johann Sumersberger vom Immobilienfonds. „Aber wir freuen uns, dass wir auf diese Weise einen kleinen Beitrag leisten können.“

Infos: Kleider-Box St. Gabriel: (Eingang links von der Kirche, hinter der Buchhandlung)

Annahme und Ausgabe von Kleiderspenden und Spielzeug: Donnerstag von 15 bis 17 Uhr

