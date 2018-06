Andere Quartiere für Asylunterkunft-Bewohner.

Nach dem Mord an einem Asylwerber in einer Betreuungsstätte in Maria Enzersdorf gibt es jetzt eine Reaktion des zuständige Landesrats Gottfried Waldhäusl, FPÖ: „Die Sicherheit der Bevölkerung hat für mich als zuständiges Regierungsmitglied absolute Priorität. Aufgrund wiederholter Vorfälle in der Asylunterkunft St. Gabriel sehe ich mich nunmehr gezwungen, umgehend über 100 Bewohner in anderen bestehenden Quartieren unterzubringen. Dort ist auch die notwendige 24-Stunden-Betreuung garantiert.“

Mehr dazu