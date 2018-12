Wiener Lokalbahnen-Geschäftsführerin Monika Unterholzner machte sich am Dienstag bei einem Lokalaugenschein ein Bild von der modernisierten Badner Bahn-Haltestelle Maria Enzersdorf Südstadt. Von der Gemeinde waren die VizebürgermeisterInnen Michaela Haidvogl und Andreas Stöhr vor Ort vertreten. Die seit Ende November laufenden Arbeiten sind nun abgeschlossen. Die Fahrgäste erwartet jetzt ein neues Design mit modernen Glaselementen, mehr Sitzmöglichkeiten und ein neu eingebauter Treppenlift.

WLB/Martin Lusser

Auch die Beleuchtung der Haltestelle wurde durch energiesparende LED-Lampen deutlich verbessert. Außerdem haben die Wiener Lokalbahnen einen neuen Ticketautomaten und zusätzliche Videoüberwachung in der Station eingebaut. „Unsere Fahrgäste in Maria Enzersdorf bekommen jetzt eine Haltestelle, die mehr Komfort, Barrierefreiheit und ein modernes, freundliches Design bietet“, so Monika Unterholzner.

Treppenlift mit Euro-Key nutzbar

Damit auch gebrechliche Fahrgäste und Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen den Bahnsteig erreichen können, wurde ein Treppenlift eingebaut. Dieser ist mit einem Euro-Key nutzbar, der über die Gemeinde Maria Enzersdorf bezogen werden kann. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bekommen den Euro-Schlüssel entweder im Gemeindeamt oder in der Bibliothek (Südstadt).

Nächster Schritt: Umfangreicher Umbau 2020

Die Modernisierungsarbeiten heuer sind ein erster Schritt zur umfassenden Erneuerung der Badner-Bahn-Haltestelle Maria Enzersdorf Südstadt. Weitere Umbauarbeiten sind ab 2020 geplant, die auch einen barrierefreien Zugang zur Station vorsehen. Die Detailplanung dazu ist bereits im Gange. Die Wiener Lokalbahnen modernisieren seit mehreren Jahren schrittweise ihre Haltestellen entlang der Badner Bahn. Auch die Modernisierungsarbeiten in den Haltestellen Griesfeld und Schöpfwerk werden heuer noch fertiggestellt.