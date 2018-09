Nächste Hiobsbotschaft für die Südstadt. Die Bäckerei Kolm gibt nach fast 15 Jahren den Standort auf. Mit dem neuen Eigentümer des Südstadt-Zentrums kam auch der Plan eines kompletten Neubaus. Der Familienbetrieb war über zwei Jahre im Gespräch mit Vertretern der Eigentümer-Firma Immovate Real Estate Consulting GmbH.

„Leider hat es nicht geklappt“, bedauert Jörg Kolm. „Es war eine schwere Entscheidung, denn wir wären nach so langer Zeit auch weiterhin gerne für die Südstädter da gewesen und waren bereit, einer Übergangslösung zuzustimmen.“

Allerdings: „Ein Standort neben einem großen Lebensmittelmarkt und einer zusätzlichen Bäckerei/Konditorei auf prominent großer Fläche war für uns nicht sinnvoll.“

"Wollen Kunden zum Abschied trösten"

Da seitens des neuen Eigentümers sichergestellt wurde, dass auch während der Bauphase und im neu errichteten Südstadt-Zentrum Nahversorger vor Ort sind, zieht sich die Bäckerei Kolm „schweren Herzens, aber mit reinem Gewissen“ Mitte Oktober aus der Südstadt zurück.

„Wir rechnen damit, dass einige unserer langjährigen Kunden enttäuscht sein werden. Daher wollen wir sie zum Abschied trösten", so Jörg Kolm.

"Unter anderem mit einer Treuekarte, mit der sie beim Einkauf im Mödlinger Stammlokal in der Hauptstraße 62 bis zum Jahresende Rabatt erhalten“, erklärt Astrid Kolm.

„Da wir selbst in der Südstadt wohnen, wünschen wir uns, dass das neue Südstadt-Zentrum rasch realisiert wird. Gerne wären wir mit unserer Bäckerei hier am Standort geblieben, sind jedoch überzeugt, dass die teilweise neuen Geschäfte eine Bereicherung für die Bewohner sind“, blicken die Kolms optimistisch in die Zukunft.

Für Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, kommt der Schritt „tatatsächlich überraschend. Ich kann die Entscheidung des Familienbetriebs im Moment nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen.“