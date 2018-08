Bluttat in Asylunterkunft: Meißel war nicht Tatwaffe .

Im Fall eines 25 Jahre alten Asylwerbers, der in der Nacht auf 3. Mai in einer Unterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen 26-jährigen Mitbewohner getötet haben soll, gibt es Medien zufolge eine Wende.