Er ist „SelfMan“, der Heimwerker der Nation, Schauspieler, war Intendant der Mödlinger Komödienspiele, ist begnadeter Sänger – und nunmehr gemeinsam mit seiner Frau Anke Greve auch unter die Autoren gegangen: Andreas Steppan (62).

Während der Corona-bedingten Pausen hat das Duo ein Herzensprojekt in die Tat umgesetzt und ein Kinderbuch geschrieben, die Bilder steuerte die preisgekrönte Illustratorin Susanne Wechdorn bei. „Pinne, Necke, Torch – oder wie Steffi das SCH lernte“ soll aber auch Erwachsene erfreuen: „Wir hoffen, dass nicht nur unsere kleinen Leser Spaß an der Geschichte haben und etwas lernen, sondern auch für die großen Vorleser der Humor nicht zu kurz kommt“, merkte Steppan an.

Die Grundlage zur Geschichte lieferte „unsere damals dreijährige Enkeltochter, die im Garten beim Anblick eines achtbeinigen Krabbeltieres freudig: ,Oh, eine Pinne!’ rief“, erinnert sich Greve. „Ihr charmanter Sprachfehler hat aber nicht nur die Geschichte inspiriert, sondern auch meine Spinnenangst kuriert, da ich nun immer sofort an die Pinne denke.“

„Pinne, Necke, Torch“ ist im Handel als Buch und auch Hörbuch erhältlich – gelesen vom Autor höchstpersönlich.

Am 9. Oktober findet die Buchpräsentation um 11 Uhr in der Buchhandlung „Seeseiten“ in der Janis Joplin-Promenade 6 in der Seestadt Aspern statt, am 14. November ist Andreas Steppan mit seinem Buch auf der „Buch Wien“ zu Gast.

http://www.vermes-verlag.com/pinne-necketorch