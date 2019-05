Im Jahr 2009 wurde Leopold Fasching Pächter der Burg Liechtenstein. Dieses Jubiläum wurde gemeinsam mit der Eröffnung der Schatzkammer gefeiert.

„Ich habe die Burg als Pächter von der Stiftung Fürst Liechtenstein übernommen, mit dem Ziel diese zu einem kulturtourischen Zentrum zu machen“, erklärt Fasching. Die ersten Jahre waren von Sanierungsarbeiten und dem Aufbau der Burgausstattung geprägt.

"Die ausgestellten Stücke in der Schatzkammer gehören zu meiner Privatsammlung"

Wie man zum Pächter einer Burg wird, lässt das Redaktionsteam ein wenig stolz aufhorchen: „Die NÖN lag bei einem Freund und der hat mir das Versprechen abgerungen, das ich nach Vaduz schreibe. So hat alles begonnen. Ich legte der Stiftung Fürst Liechtenstein ein Verwertungskonzept vor. Meine Tätigkeit auf der Burg Liechtenstein begann ich dann vor zehn Jahren mit viel Idealismus und Traditionsbewusstsein.“ Detail am Rande: Die Burg ist einer der wenigen romanischen Profanbauten in Niederösterreich - fast 60 Prozent der original romanischen Bausubstanz sind erhalten. Sie ist auch Österreichs einzige Stammburg eines regierenden Fürstenhauses.

Um diesem historischen Kontext gerecht zu werden wurde 2017 die Idee geborgen eine Replik des ,Liechtensteinischen Fürstenhutes‘ aus vergoldetem Messingblech und Halbedelsteinen anzufertigen. 400 Arbeitsstunden in Handarbeit wurden dafür aufgewendet. „Die ausgestellten Stücke in der Schatzkammer gehören zu meiner Privatsammlung, die Einweihung durch den Burgkaplan soll im Oktober erfolgen“, erläutert Fasching weiter, der sich abgeleitet von „Burgvogt“ als „Burgvogl“ bezeichnet.

1959 in Wien geborgen, studierte er Theologie, Philosophie und Geschichte und lebt seit acht Jahren in Maria Enzersdorf. Sein Leitfaden klingt geerdet und nachvollziehbar: „Einfach offen sein und vertrauen, den Mut zum Leben haben.“