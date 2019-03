Dass eine Apotheke mehr als ein Geschäft ist, das Tabletten, Salben und Tees verkauft, erkundeten die Kinder der 2c der Volksschule Wiener Straße und der 2b der Volksschule Franz Schubert-Straße aus Brunn am Gebirge letzte Woche in der Bärenapotheke in Maria Enzersdorf.

Die Apotheke öffnete ihr Labor für die jungen Entdecker, um Einblicke in das Jahrhunderte alte Handwerk zu geben und so manches Medizin-Geheimnis zu lüften.

Das den Kindern zu vermitteln, ist dem Team der Bärenapotheke ein echtes Anliegen. Die anfängliche Scheu war bald verflogen, als die Mädchen und Buben im Nachtdienst-Zimmer lauschten was die Pharmazeutinnen über den Ursprung der Heilkunde, das Handwerk der Apotheker und den Sinn der Medikamente erzählten. Erste Fragen wurden gestellt und die Kinder teilten ihre eigenen Erfahrungen vom Kranksein.

Wie Zimt- oder Eukalyptus-Öl riechen, Kamille, Ringelblume & Minze aussehen und dass man je nach Pflanze Wurzel, Blatt, Blüte oder Frucht als Arznei verwendet, lernten die Kleinen in der Duft-Bar und der Pflanzen-Station. Auch, dass es sich lohnt, in Mathematik gut aufzupassen, weil man in der Apotheke alles sehr genau abwiegen und berechnen muss.

Das Gehörte wurde sofort erprobt – jedes Kind durfte seine eigene Salbe rühren. Nach Hause nahmen die eifrigen „Jung-Apotheker“ von diesem Workshop neben dem eigenen Salbentiegel ganz besondere Erfahrungen mit.