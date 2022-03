Falsche A1-Mitarbeiter bestahlen betagte Frauen

Vom 9. März bis Donnerstag verschafften sie sich Zutritt zu drei Häusern und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Abgesehen hatte es das Duo auf betagte weibliche Personen, die jeweils abgelenkt wurden. Als Opfer gelten nach Polizeiangaben Frauen im Alter von 82 bis 90 Jahren.

Erstmals schlugen die unbekannten Täter am 9. März bei einer 83-Jährigen in Maria Enzersdorf zu. Die Männer gaben an, im Auftrag der Firma A1 Messungen durchführen zu müssen und kamen so in das Wohnobjekt der Frau. In einem unbeobachteten Moment öffnete einer der Kriminellen mit einem Schlüssel den Safe. Das Gespann ließ Bargeld in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages mitgehen und machte sich aus dem Staub.

Ähnlich wurde am Dienstag in Mödling und am Donnerstag erneut in Maria Enzersdorf vorgegangen. Die Opfer waren eine 90- bzw. eine 82-Jährige. Das mitgenommene Bargeld lag jeweils erneut im fünfstelligen Eurobereich. Zusätzlich nahm das Duo in den beiden Häusern antiken Schmuck, Goldmünzen sowie einen goldenen Ehering an sich.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich wies am Donnerstag per Aussendung darauf hin, dass Mitarbeiter von A1 "nie ohne vorige Terminvereinbarung" ankommen. Zudem verfügen die jeweiligen Beschäftigten des Unternehmens über einen Dienstausweis mit Lichtbild, weiters tragen sie entsprechende Dienstkleidung.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden