Der Rettungsdienst hatte eine Person im ersten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in der Ottensteinstraße erstversorgt, doch man konnte den Patienten nicht schonend aus dem Gebäude zum Rettungsfahrzeug befördern. Daher forderten die Retter die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zur technischen Hilfeleistung an.

Wie die FF in einer Aussendung am Freitagabend berichtete, rückte sie unter anderem mit dem Hubrettungsfahrzeug aus. Dieses brachte man vor Ort zunächst in Stellung.

Nach der Montage der Rettungsplattform (die laut Aussendung mit dem Großteil der Tragen des Roten Kreuzes kompatibel ist) positionierte sich ein Feuerwehr-Mitglied mit dem Arbeitskorb des Steigs vor dem Balkon der Wohnung. Unterdessen unterstützte die restliche Mannschaft die Sanitäter dabei, den Patienten auf die Trage zu legen und anschließend durch ein Fenster über den Balkon auf die Plattform zu heben.

Nach geeigneten Sicherungsmaßnahmen senkte sich der Arbeitskorb langsam und vorsichtig zu Boden, wo die Trage mit der geretteten Person wieder heruntergehoben und unter Verwendung eines Sichtschutzes in das Krankentransportfahrzeug gebracht wurde. "Durch die gewohnt gute Zusammenarbeit konnte der Südstädter somit schonend gerettet und anschließend durch das Rote Kreuz abtransportiert werden", berichtete die FF.