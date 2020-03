Johann Zeiner (ÖVP) wurde mit großer Mehrheit (27 zu 32 Stimmen) als Ortschef bestätigt. „Auch alle anderen Festlegungen erfolgten weitgehend einstimmig“, betont der Ortschef erfreut.

„In den letzten fünf Jahren konnte gutes Klima im Gemeinderat erarbeitet werden, das wollen wir auch zukünftig weiter so leben.“

Im Mittelpunkt steht die Fertigstellung des Südstadtzentrums, „diesen Prozess wollen wir von Gemeindeseite bestmöglich begleiten und gemeinsam mit den Eigentümern Hand in Hand arbeiten, um den Zeitplan einzuhalten“. Dafür braucht es auch eine Verkehrslösung, „das ist dann der letzte Baustein“.

Maßnahmen in Richtung Verminderung von Hitzezonen wie am Parkplatz Theißplatz, („hier soll eine Bepflanzung vorgenommen werden“), auch große Infrastrukturvorhaben mit der Sanierung von Straßen und Gehsteigen sowie den Kanalarbeiten (In den Schnablern) stehen ebenso an wie die Umsetzung des neuen Hundehaltegesetzes beim Naturpark Liechtenstein.

Das gute Klima, das wir im Gemeinderat erarbeitet haben, wollen wir auch zukünftig leben.“ Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP

Michaela Haidvogel (ÖVP), die einstimmig zur 1. Vizebürgermeisterin gewählt wurde, freut sich auf die nächsten fünf Jahre: „Sie werden von sehr viel Arbeit zum Wohl unserer Gemeinde geprägt sein. Ich werde alles dafür tun, dass wir alles gut bewältigen.“

Markus Waldner (Aktive) wurde ebenso einstimmig zum 2. Vizebürgermeister gewählt. Wichtig ist ihm dabei „für unser Maria Enzersdorf umweltbewusst, sozial- und wirtschaftlich denkend zu arbeiten und miteinander die Zukunft unseres Ortes zu gestalten“.

Die ÖVP hält 15 der 33 Mandate, die AKTIVEN 7, die Grünen 6, die SPÖ und NEOS je 2, die FPÖ 1.