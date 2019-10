Die Privatschule St. Raphael, die zur Erzdiözese Wien als größten privaten Schulerhalter gehört, hat eine neue Direktorin. Martina Reiner löste Roswitha Windhager - die 42 Jahre in der Schule tätig war, 19 Jahre davon als Direktorin - mit Schulbeginn ab.

Windhager betont: „Es hat bis zur letzten Minute Spaß gemacht, ein Großteil meines Lebens ist mit dieser Schule verbunden. Wir wollten immer innovativ sein, dem wird sicherlich weiter Rechnung getragen.“

"Stärken der Schüler fördern"

Reiner bezeichnet sich als „leidenschaftliche Lehrerin“, verfolgte schon ihr ganzes Leben dieses Berufsziel. Als Direktorin ist ihr nun wichtig, „den Lehrern die Möglichkeit zu geben, Stärken der Schüler zu fördern, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, um sich auch in weiterführenden Schulen behaupten zu können“.

Aufgewachsen ist Reiner in der Umgebung von Baden, derzeit lebt sie mit ihrem Lebensgefährten in Wien. Das Studium für das Lehramt an Volksschulen absolvierte sie an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Niederösterreich. Danach begann sie ihre Lehrtätigkeit als Fremdsprachenassistentin für Deutsch in Großbritannien. An der privaten Volksschule Lacknergasse war sie elf Jahre klassenführende Lehrerin, viereinhalb stellvertretende Schulleiterin. Zeitgleich absolvierte sie das Masterstudium „Professional Development for Language Education“ in Großbritannien.

„Englisch ist meine große Liebe“, das Lesen der englischen Literatur zählt ebenso zu ihren Hobbies wie das Backen von Motivtorten und Reisen.

„An der Schule wurde ich sehr herzlich aufgenommen, wir haben hier wirklich ein tolles Team“, schwärmt Reiner.