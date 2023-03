Im Drogenrausch Tresor aus Fenster geworfen

Die Anklage lautete auf „Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand vollständiger Berauschung“ und die Staatsanwältin führte aus, dass der Angeklagte von 6. auf 7. September 2022 in Maria Enzersdorf einen Diebstahlsversuch unternommen habe. Der junge Mann soll nach dem Konsum von Alkohol, Cannabis und Benzodiazepinen auf einen Balkon geklettert sein, eine Tür aufdrückt und einen Tresor aus der Verankerung gerissen haben. Diesen soll er danach aus dem Fenster geworfen haben. Laut Gutachter war der Mann zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Auf die Frage der Richterin, was das denn sollte, sagte der zweifach vorbestrafte Mann: „Es war eine blöde Idee, weil ich in einem Zustand war, den ich so noch nie hatte. Ich habe den Tresor rausgeworfen, das dann aber total vergessen und bin einfach heimgegangen“. Immerhin ist er am nächsten Tag zum Opfer, der Mutter eines Freundes, gegangen, hat sich entschuldigt und den Schaden mittlerweile auch gutgemacht.

Sein Anwalt führte aus, dass sein Mandant nun seit rund zwei Monaten auf stationärer Therapie beim Grünen Kreis sei und diese auch freiwillig verlängern wolle. Der Angeklagte erklärte sich auch mit den Weisungen zur Bewährungshilfe und Suchttherapie einverstanden und wurde zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

