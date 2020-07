Kater "Ruffy" aus gekipptem Fenster gerettet .

Am Montag bleib ein Kater in Maria Enzersdorf in einem gekippten Fenster stecken. Da die Besitzerin ihn nicht selbstständig befreien konnte, wählte sie rasch den Feuerwehrnotruf um ihrem Vierbeiner "Ruffy" rasche Hilfe zu verschaffen.