Einsatz für die FF Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling am Freitagvormittag!

Kerze fiel um: Möbel in Flammen, Zimmerbrand verhindert .

Die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf wurde am Freitag gegen 8.30 Uhr zu einem Alarm in die Gabrielerstraße alarmiert. Grundsätzlich ein Routineeinsatz für die Feuerwehr - jedoch wurde dem Einsatzleiter bei der Ankunft am Einsatzort mitgeteilt, dass es zu einem Brandausbruch im 3. Obergeschoss gekommen war.

Der bereits ausgerüstete Atemschutztrupp begab sich umgehend zur Lageerkundung in das betroffene Zimmer. Vor Ort stellten die Florianis fest, dass eine umgefallene Kerze mehrere Möbelstücke in Brand gesetzt hatte. Durch die automatische Brandmeldeanlage und die vorbildhafte Reaktion der Brandschutzbeauftragten konnte eine Brandausbreitung zum Glück verhindert werden.

Die verkohlten Gegenstände wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert und zur Sicherheit ins Freie gebracht. Inzwischen wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um die giftigen Rauchgase aus den Räumlichkeiten zu beseitigen. Nach über einer Stunde war der Einsatz beendet und die ehrenamtlichen Kräfte konnten wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

