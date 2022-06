Kleinkind aus versperrtem PKW befreit

Werbung

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte mithilfe technischer Hilfsmittel einen Zugang zum Fahrzeug zu schaffen ohne großen Schaden anzurichten. Als dies erfolglos blieb und das Baby zunehmend unruhig wurde, entschied der Einsatzleiter ein Fenster einzuschlagen.

Dazu wurde das am weitesten vom Kind entfernte Fenster gewählt, abgeklebt und mit einem Federkörner zerbrochen. So konnte die Fensterscheibe entfernt und das Fahrzeug geöffnet werden, sodass die Mutter Ihr Kind wieder in den Arm nehmen konnte.

