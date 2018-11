Vor knapp fünf Jahren sickerte das Gerücht über einen bevorstehenden massiven Stellenabbau bei der Firma Koenig & Bauer am Maria Enzersdorfer Standort durch. Ein tagelanger Streik war die Folge. Nun investiert der deutsche Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer laut einer Meldung der Austria Presseagentur in den nächsten drei Jahren 50 Millionen Euro in den Ausbau des Verpackungsdruckgeschäfts.

Robert Galik, KBA-Geschäftsführer am Sitz Maria Enzersdorf, erklärt: „Das sind Investitionen, die die Gruppe betreffen, für die Koenig & Bauer Österreich Gmbh sind aktuell keine größeren Investitionen geplant.“

Arbeiter-Betriebsrat Alois Trobollowitsch sieht die Entwicklung am Standort in Maria Enzersdorf trotzdem positiv. Die knapp 300 Arbeitsplätze wären „durch eine sehr gute Auslastung und viele Aufträge zukünftig abgesichert“. Großer Wert wird auch auf die Ausbildung gelegt. „Allein im heurigen Jahr wurden neun Lehrlinge aufgenommen und auch für 2019 ist wieder ein Lehrlingszuwachs geplant,“ ergänzt Trobollowitsch.

Die Maschinenfabrik KBA Mödling AG ist spezialisiert auf die Herstellung von Wertpapierdruckmaschinen. Laut eigenen Aussagen werden 90 Prozent aller Banknoten weltweit auf deren Druckmaschinen hergestellt.