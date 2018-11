Das Patroziniumsfest „Maria, Heil der Kranken“ findet am 16. November statt. Als Schutzbefohlene steht die Maria Mutter Gottes im Mittelpunkt. An diesem Gedenktag setzt Pater Alexander Puchberger einen Schwerpunkt und lädt zum geistlichen Konzert mit seinem indischen Franziskanerbruder Pater Manuel Sandesh ein.

Unter dem Titel „Gitarre und Gedanken“ werden in der Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf Klänge zwischen Coldplay und Eric Clapton präsentiert; klassische Stücke und „Eine-Minute-Weisheit-Geschichten“ aus aller Welt runden den Abend ab.

"Kunst ist eine neutrale Sprache"

Pater Sandesh studierte klassische Gitarre am Konservatorium in Wien, stammt aus Bangalore in Indien, lebt seit vier Jahren in Österreich. Er ist davon überzeugt, dass „man die Menschen durch Musik erreicht, weil Kunst eine neutrale Sprache ist“.

1730 wurde eine Kopie der Mariazeller Marienstatue fix in der Maria Enzersdorfer Kirche installiert. Diese wurde zu „Maria, Heil der Kranken“ geweiht, ein Wallfahrtsort war geboren. Viele Pilger verspürten hier Heilung und brachten Votivbilder als Dankesgaben mit.

Einige davon werden als Leihgabe zur Landesausstellung 2019 „Welt in Bewegung“ in Wiener Neustadt zu sehen sein.