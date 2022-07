Werbung

Elisabeth Löffler und Frans Poelstra kamen in den Pfarrsaal, wo unter dem Motto „Get in touch and let it flow“ Spiele gespielt, einander „blind“ geführt, zugeschaut und selbst getanzt wurde. Holletschek berichtet: „Mit dem Tanz wurden nonverbale Dialoge sichtbar gemacht. Wir studierten auch einige Performances ein und erlebten, dass eine Behinderung im Miteinander kein Thema ist.“

