Raphaela Edelbauer: Von der Bibliothek ins Burg- und Volkstheater

Unter dem Motto “Maria Enzersdorf liest” war die mehrfach ausgezeichnete Hinterbrühler Autorin Raphaela Edelbauer in der Bibliothek am Theißplatz zu Gast. Nach der Begrüßung durch Gemeinderat Horst Kies, ÖVP, las Edelbauer aus ihrem inzwischen vierten Buch, dem Roman „Die Inkommensurablen”, kürzlich auf der Long List des Deutschen Buchpreises. Edelbauer gab in den Textpassagen und den moderierenden Erläuterungen nicht nur Einblick in eine spannende Zeit des Umbruchs in den Tagen vor dem Ersten Weltkrieg, sie beantwortete auch die Fragen des Publikums zu ihren Zugängen zur Thematik und zur Arbeitsweise einer Schriftstellerin.

Während im Burgtheater-Casino Edelbauers „Das flüssige Land” läuft, haben „Die Inkommensurablen” im Volkstheater am 7. Dezember Premiere.