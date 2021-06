Mit ungewöhnlich zurückhaltendem Sarkasmus spricht Joesi Prokopetz, beliebter Kabarettist und Intendant der Sommerspiele Schloss Hunyadi aus, was viele denken: „Es ist ein gutes Gefühl die Reihe ,Humor im Schloss‘ heuer durchziehen zu können. In die sogenannte Normalität zurückzukehren, das macht Mut.“

Hoffnung hegt der bekennende Satiriker, dass „die breite Masse neuerdings mehr nach Kultur als nach einem Seidl Bier lechzt“. Dabei zitiert er schmunzelnd das Geheimnis von Tante Joleschs‘ Krautfleckerln: „Ich hab immer a bisserl zwenig gmacht.“

Der Kartenverkauf läuft für Prokopetz schon „äußerst zufriedenstellend“, Publikumsmagnet Gery Seidl, mit seinem Programm „Hoch Tief“ ist restlos ausverkauft und auch die anderen fünf Abende sind sehr gut gebucht.

Dem Publikum ein Rundum-Erlebnis bieten

In Sachen Gastronomieangebot hofft der Intendant auf baldige Corona-Erleichterungen, um dem Publikum das gewohnte Rundum-Erlebnis bieten zu können. Den Künstlern ist er dankbar, „alle sind uns vom letzten Jahr im Wort geblieben“.

Mit dem Programm, „dessen Auswahl keine einsame Entscheidung war, sondern in Absprache mit der Gemeinde entwickelt wurde“, möchte Prokopetz „verschiedene Altersschichten ansprechen“.

Der „Fadesse“ in Zeiten des Lockdowns wirkte der Künstler mit seinem neuen Buch, Arbeitstitel „Küss die Hand schöne Frau – aus dem Leben eines Querbraters“ entgegen. Entstanden ist auch das Programm „Vienna waits for you – ich muss im früheren Leben eine Filzlaus gewesen sein“, wie unzählige Sketches und Kolumnen.

Neu ist sein Blickwinkel auf die Aufgabe des Kabaretts: „Früher dienten mir die Stammtische zur Recherche, heute sollte man so schreiben, dass das Programm ebendort erzählt wird.