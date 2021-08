In der kleinen, aber feinen Produktionsstätte in St. Gabriel werden Urkorn-Getreidearten wie Dinkel, Einkorn und Emmer verarbeitet. Aber auch Buchweizen, Mais und Reis bieten glutenfreie Abwechslung. Geheime Rezepturen und vergessene Formen machen Miriam Pruggers „Reginetta“-Nudelkreationen ganz speziell. „Begonnen hat alles mit dem Einkochen von Marmelade und Holundersirup für den Eigenbedarf“, erzählt Prugger. Auch die Fertigkeit zur Seifenherstellung eignete sich die Wahl-Badnerin an.

Bei all ihrer Experimentierfreudigkeit legt sie besonderes Augenmeauf hohe Qualität stets besonderes Augenmerk. „Was ich früher auf dem Markt gekauft habe, wollte ich einfach selbst herstellen. Schlussendlich bin ich bei den Teigwaren gelandet und hängengeblieben.“ Eines ist für die „Nudel-Tüftlerin“ sicher: „Der Weg vom Hobby zum Beruf war ein gut überlegter, den ich bis jetzt nicht bereut habe.“

reginetta.at