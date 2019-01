Die Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf/Liechtenstein am „Hausberg“ ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Sie umfasst aktuell 230 Mitglieder und ist die zweitgrößte Pfadfindergruppe in Niederösterreich.

Nachdem das Pfadfinderheim nun 40 Jahre alt ist, „haben wir einen 50 Quadratmeter großen Holzriegelbau als Zubau geplant“, erklärt Gruppenleiter Martin Sauermann. „Dazu haben wir beim Land um eine Jugendförderung angesucht.“

Das neue Haus könnte noch im Jubiläumsjahr „90 Jahre Maria Enzersdorfer Pfadfinder am Liechtenstein“ eröffnet werden, hofft Sauermann.

Auch Gastgruppen werden zukünftig in den Genuss der Modernisierung kommen. Mit einer gemütlichen Ecksitzbank, die bis zu 20 Leute fasst, werden nicht nur die Sitzungen der Leitungsteams abgehalten. „Der neu entstandene Multifunktionsraum deckt die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Mitglieder sehr gut ab“, freut sich Sauermann über das gelungene Projekt. „Viele Menschen haben dabei unentgeltlich mitgewirkt und die Gesamtkosten im Rahmen gehalten.“ Und das Land hat sich mit 7.200 Euro an der 60.000-Euro-Investition beteiligt.

Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, VP, gratulierte zum Engagement: „Die Eigeninitiative der jungen Freiwilligen ist beeindruckend. Jugendtreffs sind eine wesentliche Grundlage guter Jugendarbeit.“